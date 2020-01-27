أنواع عملية تحويل مسار المعدة.. الأولى الأنسب لمرضى السكري

جميعنا نعشق تناول الطعام بجميع انواعه، ويتضمن ذلك الاطعمة السريعة، التي تجذب انتباهنا بمجرد النظر لها، وكل هذه الامور تؤدي الى زيادة الوزن واكتساب المزيد الدهون الموضعية التي يصعب التخلص منها بعد اتباع حمية غذائية.





وصرح الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة وزميل المستشفى الجامعي في النمسا، أن هناك العديد من الحلول الجراحية للتخلص من الوزن الزائد، حيث ان عملية تحويل مسار المعدة واحدة من أهم جراحات السمنة المتبعة في مصر بشكل كبير لإنقاص الوزن بصورة فعالة، حيث لا يعود الوزن الزائد بعد إجراءها مرة أخرى.





وتابع شبانة، الى ان عملية تحويل مسار المعدة تنقسم إلي نوعان تحويل المسار المصغر، وتحويل المسار الكلاسيكي، حيث ان لكل حالة تحتاج للى نوع محتلف عن الآخرى.





١- عملية تحويل المسار الكلاسيكي:

وهي احد جراحات السمنة الذي يقوم فيه الطبيب بإنشاء جيب صغير في المعدة حجمه يتراوح بين 20 ميلي إلي 50 ميلي، ويتم توصيل هذه المعدة الجديدة بمنتصف الأمعاء الدقيقة بطريقة طبية معينة، وبالتالي فإن باقي المعدة والجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة لا يتم امتصاص أي طعام بهم، مما يؤدي إلى إنقاص الوزن، حيث انها مثالية لمرض السكري الذين يعانون من الوزن الزائد.





٢- عملية تحويل المسار المصغر:

و هي العملية الأحدث، حيث يقوم الطبيب فيها بعمل جيب صغير مثل عملية التكميم، دون استئصال باقي المعدة ويتم توصيل الأمعاء بعد بالجيب الجديد، وبالتالي احتمالية الإصابة بالارتجاع تكون أقل، لأن جيب المعدة متصل بالأمعاء مباشرة، وبالتالي الضغط داخل المعدة يكون قليل جدا، مما يجعلها العملية المفضلة لمرضى الارتجاع ومرضى فتق الحجاب الحاجز.