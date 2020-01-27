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تكنولوجيا

سبقت سامسونج.. بدء الحجز المسبق لـ Motorola razr 2019 بهذا السعر

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:00 م
Motorola razr 2019
Motorola razr 2019
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كريم جمال
كشفت أخيرًا شركة موتورولا العريقة بمجال صناعة الهواتف الذكية عن بد الحجز المسبق لأيقونتها الجديدة Motorola razr 2019، مقابل 1500 دولار أمريكى ما يعادل 24 ألف جنيهًا مصريًا.

وبحسب فون آرينا التقنى، يبدو أن موتورولا كانت موفقة فى إختيار هذا التوقيت قبل الكشف عن منافسيها من منتجات Galaxy التى ينتظرها الملايين حول العالم، كما سيتم شحن الهواتف وتسليمها لحاجزيها فى منتصف شهر فبراير القادم.

يذكر أن Motorola razr 2019 سيحتوى على معالج من نوع Snapdragon 710، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 64 و 128 جيجابايت.
 
وللوهلة الأولى ستجد أن التصميم مستوحى من الهاتف الأيقونى Razr V3 الذى صدر فى عام 2004 لموتورولا، ويحتوى razr 2019 على شاشة قياس 6.2 بوصة قابلة للطى من نوع OLED، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين، أما الشاشة الأمامية قياس 2.7 بوصة.

ولعشاق التصوير يأتى Motorola razr 2019 بكاميرا أساسية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7،وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، و إمكانية استخدام إضاءة الشاشة كفلاش.

ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 2510 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع TurboPower بقدرة 15 وات، بالإضافة إلى الإتصال اللاسلكى واي فاي وبلوتوث 5.0 وNFC، وسيعمل لهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 9.0 باي.
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