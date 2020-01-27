سبقت سامسونج.. بدء الحجز المسبق لـ Motorola razr 2019 بهذا السعر

كشفت أخيرًا شركة موتورولا العريقة بمجال صناعة الهواتف الذكية عن بد الحجز المسبق لأيقونتها الجديدة Motorola razr 2019، مقابل 1500 دولار أمريكى ما يعادل 24 ألف جنيهًا مصريًا.





وبحسب فون آرينا التقنى، يبدو أن موتورولا كانت موفقة فى إختيار هذا التوقيت قبل الكشف عن منافسيها من منتجات Galaxy التى ينتظرها الملايين حول العالم، كما سيتم شحن الهواتف وتسليمها لحاجزيها فى منتصف شهر فبراير القادم.



