توجب لك الجنة.. البحوث الإسلامية توصي بـ ركعتين لا يصليهما الكثيرون

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه ورد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه أرشد أمته بكل ما فيه خير لها، وفلاح في الدنيا والآخرة، منوهًا بأنه -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا عن ركعتين يغفر الله سبحانه وتعالى بهما كل الذنوب، ويوجب للعبد الجنة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بـ صلاة ركعتين يغفر الله سبحانه وتعالى بهما ذنوب العبد ويوجبان له دخول الجنة، وأوصانا بالحرص عليهما، في أي وقت وأي مكان وعلى كل حال.





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واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلا وَجَبَ لَهُ الْجَنَّةُ».





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