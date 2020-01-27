تحالف دعم الشرعية يطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج في مصر

ذكرت قناة "العربية" نقلا عن مراسلها أن تحالف دعم الشرعية أطلق جسرا جويا لنقل مرضى اليمن للعلاج في الأردن ومصر.





وأكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف أن الجسر الجوي لنقل المرضى يأتي ضمن جهود التحالف للوقوف مع الشعب اليمني





وأعلنت وزارة الخارجية اليوم الإثنين، أن مصر ستستقبل خلال المرحلة القادمة طائرات الرحمة التابعة للأمم المتحدة والقادمة من اليمن، وذلك لعلاج المرضى اليمنيين في المراكز الطبية والمستشفيات المصرية.





وذكرت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار دعم مصر المتواصل للشعب اليمني الشقيق، وحرصها على تخفيف الأوضاع الصعبة التي يُعاني منها، والمساهمة في تحسين الظروف الإنسانية في اليمن الشقيق.