فرج عامر: حسام حسن له الفضل في بقاء سموحة بالدوري





وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية أنه كان ضد فكرة رحيله عن الفريق، ولكن حسام حسن تمسك بالرحيل عن الفريق نظرا لسوء النتائج التي يحققها الفريق.





وأكمل فرج عامر أن حسام حسن شعر بان مجهوداته مع الفريق لا تلقى مردودا جيدا؛ لذلك فضل الرحيل عن الفريق على الرغم من محاولاته لإثنائه عن هذا القرار.





أما بشأن التعاقد مع حمادة صدقي فأكد أنه مدرب جيد ولكنه اسمه لم يكن مطروحا نظرا لارتباطه مع فريق الهلال السوداني وقتها، مشددا على ان المفاوضات بدأت عقب رحيله عن الفريق السوداني وليس كما يشاع وقت توليه المسئولية.

أكد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة أن حسام حسن المدير الفني السابق للفريق مدرب مميز وله الفضل الاول في بقاء الفريق في الدوري الممتاز وعدم هبوطه للدوري الممتاز ب.