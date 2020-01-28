AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فرج عامر: حسام حسن له الفضل في بقاء سموحة بالدوري

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 04:14 ص
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد فرج عامر رئيس مجلس ادارة نادي سموحة أن حسام حسن المدير الفني السابق للفريق مدرب مميز وله الفضل الاول في بقاء الفريق في الدوري الممتاز وعدم هبوطه للدوري الممتاز ب.

وأضاف فرج عامر في تصريحات تليفزيونية أنه كان ضد فكرة رحيله عن الفريق، ولكن حسام حسن تمسك بالرحيل عن الفريق نظرا لسوء النتائج التي يحققها الفريق.

وأكمل فرج عامر أن حسام حسن شعر بان مجهوداته مع الفريق لا تلقى مردودا جيدا؛ لذلك فضل الرحيل عن الفريق على الرغم من محاولاته لإثنائه عن هذا القرار.

أما بشأن التعاقد مع حمادة صدقي فأكد أنه مدرب جيد ولكنه اسمه لم يكن مطروحا نظرا لارتباطه مع فريق الهلال السوداني وقتها، مشددا على ان المفاوضات بدأت عقب رحيله عن الفريق السوداني وليس كما يشاع وقت توليه المسئولية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فرج عامر تواصل معه.. هل يتخلى حمادة صدقي عن الهلال السوداني ويتولى تدريب سموحة

حمادة صدقي يقترب من تدريب سموحة

فرج عامر يحسم الجدل: حمادة صدقي مدربا لـ سموحة.. تفاصيل

مرحبا بك من جديد يا جنرال.. سموحة يرحب بـ حمادة صدقي على طريقته الخاصة

فرج عامر: سموحة «بريء» من رحيل حمادة صدقي عن الهلال السوداني.. فيديو

تقارير: نادي سموحة فاوض هذا المدرب قبل التعاقد مع حمادة صدقي

ترشيحاتنا

توجب لك الجنة.. البحوث الإسلامية توصي بـ ركعتين لا يصليهما الكثيرون

أحمد مهران عن حكم حظر النقاب بجامعة القاهرة: سأقدم استشكالا لوقف تنفيذه.. فيديو

بعد 5 جوزات وحفيدتين.. غادة عبد الرازق تكشف عن مواصفات فتى أحلامها | فيديو

وليد أزارو يروى تفاصيل واقعة تمزيق فانلة الأهلى أمام الترجى التونسي

تطورات جديدة تقلب موازين قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

الجبير يُفحم صحفية تركية حاولت إحراجه بسبب اللاجئين السوريين.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

سوبارو تعرض أول سياراتها الكهربائية الاختبارية قبل إطلاقها في 2025

كلب يمنع صاحبته من السفر إلى مدينة ووهان قبل أيام من تفشي فيروس كورونا.. تفاصيل