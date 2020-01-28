مشاهير من بلدنا .. محمود إسماعيل الشريف.. الصحفي العملاق ابن مدينة العريش

يعد محمود إسماعيل الشريف ابن مدينة العريش، إعلاميا مرموقا وشغل منصب وزير أردني ورئيس تحرير لعدة صحف عربية، وحصل على وسام الكوكب الأردني ، ووسام الاستحقاق المصري، كما تم انتخابه رئيسًا في لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب .

ولد الشريف عام 1925، وتوفي في فبراير عام 2003م، وحصل على ليسانس الآداب من جامعة القاهرة قسم انجليزي، ودبلوم دراسات عليا في وسائل الاتصال الجماهيرية من جامعة سيراكيوز بالولايات المتحدة الامريكية.

اقرأ أيضا:

أحمد حسن: حملة محمد صلاح ساعدت بشكل كبير في مكافحة تعاطي المخدرات









تم تعيينه في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية رئيسًا لقسم الأخبار في الفترة ما بين عامي 1957 و1958 ثم مديرًا للإعلام في ادارة التوجيه الوطني ما بين عامي 1958 و1960م.

وفي عام 1960، أسس مع شقيقه كامل الشريف، صحيفة " المنار" « المقدسية» اليومية، كما ترأس في تلك الفترة رئاسة تحرير مجلة "الأفق الجديد" وأسس في عام 1962 صحيفة "الجروسالم ستار" الناطقة باللغة الانجليزية والتي استمرت في الصدور حتى عام 1963. وبعد صدور قرار دمج الصحف اليومية دمجت صحيفة "المنار" و"فلسطين" بصحيفة واحدة هي "الدستور" وصدر العدد الأول منها في آذار عام 1967.

وتسلم المرحوم الشريف في "الدستور" منذ تأسيسها مواقع قيادية في التحرير وفي الإدارة مديرًا عامًا منذ عام 1977 ولعدة سنوات، وكان آخر منصب تسلمه في الدستور موقع رئيس التحرير المسئول.

وشغل الشريف مناصب هامة في الاعلام بالأردن والوطن العربي، إذ عُين في عام 1969 مديرًا للاعلام في دولة قطر حتى عام 1974، كما شغل منصب رئيس اتحاد الاذاعات العربية في الفترة ما بين 1974 و 1976، وعين في عام 1978 عضوا في المجلس الوطني الاستشاري، وانتخب عضوا في لجنة شئون الضفة الغربية، وعين عضوا في لجنة الميثاق الوطني.

وعين وزيرًا للاعلام في حكومة الرئيس طاهر المصري في عام 1991، وبقي في نفس الموقع في حكومة الأمير زيد بن شاكر الثانية التي شكلت في عام 1991 والتي استقالت في عام 1993.





الشريف كان عضوا في عدة منظمات اعلامية ودولية ومؤسسات وله نشاط هام في مجال الحوارات بين الاسلام والغرب، وقام بتأليف كتاب عن (فيتنام) وترجم كتابا للمرحوم المستشرق محمد الأسد بعنوان "الحكم في الاسلام"، وتم انتخابه رئيسًا في لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب.

وللشريف 3 أولاد وابنتان و13 حفيدًا وحصل على عدة أوسمة أردنية وعربية منها: وسام الكوكب الأردني ، ووسام الاستحقاق المصري.