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فن

شاروخان يفجر مفاجأة حول ديانة زوجته

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:38 م
شاروخان وزوجته
شاروخان وزوجته
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شروق ابراهيم
فجر نجم بوليوود شاروخان مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن ديانة زوجته هندوسية رغم أنه مسلم الديانة وأطفاله هنود، لافتا إلى أنه من المستحيل إجبار أي أحد من عائلته على اعتناق ديانة الإسلام. 

وقال شاروخان وفقا لتقارير بالصحف الأجنبية: "سألت ابنتي عن الدين في مدرستها، وأخبرتها أننا هنود، وأنا لا أتحدث عن نفسى فحسب، بل أؤمن أيضًا بأنه لا يوجد شيء يمكن أن يزيل هذا الانسجام من حياتى، خاصة مع وجود أشخاص متفاهمين حولى".

وأوضح أن الدين لا يفرض داخل منزله وأنهم يحتفلون بجميع المهرجانات والمناسبات الدينية.

وفي حديثه عن أطفاله، قال شاروخان: "لقد أعطيت ابني وابنتي أسماء عامة لا تفصح عن ديانتهما وهي" آريان وسوهانا".

وعن دينه، قال شاروخان: "أنا لست متدينًا أو ملتزما بالصلاة خمس مرات، ولكني إسلامي، فأنا أؤمن بمبادئ الإسلام وأعتقد أنه دين جيد".

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