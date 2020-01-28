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أخبار العالم

تعيين سفير جديد للسعودية في جنوب أفريقيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 10:50 م
تعيين سفير جديد للسعودية
تعيين سفير جديد للسعودية في جنوب افريقيا
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محمود نوفل
قدم السفير سلطان بن عبدالله اللويحان العنقري اليوم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال استقباله من قبل الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في المقر الرسمي له.

ونقل السفير العنقري له خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. 

فيما طلب الرئيس الجنوب افريقي من السفير العنقري نقل تحياته وتحيات الشعب الجنوب إفريقي لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده .

وأعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن تمنياته الخالصة للسفير العنقري بالتوفيق والنجاح في مهامه. في حين أكد السفير العنقري حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.
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