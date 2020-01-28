أجمل صحاب.. حمدي الميرغني بصحبة كريم عبد العزيز وعلي ربيع وكريم عفيفي

نشر الفنان حمدى الميرغني ، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بمجموعة من أصدقائه الفنانين.





وظهر الميرغنى برفقة كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، على ربيع، كريم عفيفي، وعلق قائلًا "أحلى لمه مع أجمل صحاب".





ويشارك حمدى الميرغنى الزعيم عادل إمام فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد.





وكان حمدي المرغني استقبل ابنته تمارا من زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح يوم ٢ ديسمبر الماضي.









يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.









وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.



