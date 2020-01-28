AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أجمل صحاب.. حمدي الميرغني بصحبة كريم عبد العزيز وعلي ربيع وكريم عفيفي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 11:52 م
حمدى الميرغنى بصحبة
حمدى الميرغنى بصحبة كريم عبد العزيز وعلى ربيع وكريم عفيفي
Advertisements
محمد بدران
نشر الفنان حمدى الميرغني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بمجموعة من أصدقائه الفنانين.

وظهر الميرغنى برفقة كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، على ربيع، كريم عفيفي، وعلق قائلًا "أحلى لمه مع أجمل صحاب".

ويشارك حمدى الميرغنى الزعيم عادل إمام فى مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد.

وكان حمدي المرغني استقبل ابنته تمارا من زوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح يوم ٢ ديسمبر الماضي.


يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعرفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.


وتزوج حمدي الميرغني من إسراء عبدالفتاح عام 2017، بحضور نجوم مسرح مصر.

أجمل صحاب.. حمدي الميرغني بصحبة كريم عبد العزيز وعلي ربيع وكريم عفيفي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

زوجة حمدي الميرغني تضع طفلتهما الأولى.. وأشرف عبدالباقي أول المهنئين

أول تعليق من حمدي الميرغني على مولودته الأولى

آخر صورة قبل وصول تمارا.. حمدى الميرغنى وإسراء عبد الفتاح

حمدى المرغنى لـ عادل امام : انت زعيم الفن

أجمل سنة في حياتي.. حمدي الميرغني يودع 2019 برسالة مؤثرة

شاهد| أول ظهور لـ ابنة إسراء عبد الفتاح وحمدى الميرغنى‎

ترشيحاتنا

الخطة الأمريكية تثير أسئلة.. ألمانيا تصدر بيانا غير متوقع بخصوص خطة ترامب للسلام

طارق عامر: ديوننا الخارجية 108 مليارات دولار.. وتركيا تخطت الـ400

تفاصيل اجتماع محمود الخطيب مع مجلس أمناء قناة الأهلي

شاهد ماذا فعل البرد القارس بأطفال السعودية

سفير مصر في السودان: تأمين كامل لبعثة الأهلي.. والقبض على المحرضين

شاهد .. تجمد المياه بجوار المسجد النبوي.. اعرف السبب

AdvertisementS

انخفاض النفط عالميا .. بشرى سارة للمصريين بشأن سعر البنزين والسولار.. تفاصيل

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

أخبار الزمالك.. تعادل مخيب للآمال أمام وادي دجلة.. وقرار جديد من مرتضى منصور

تأييد حبس مجدي عبد الغني 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم ميراث أقاربه

عبرنا المرحلة الصعبة.. محافظ المركزي يزف بشرى سارة للمصريين

تعليق للفنان علاء زينهم بعد قرار إيقافه من نقابة المهن التمثيلية.. فيديو

حقيقة انخفاض قيمة رصيد كروت الشحن.. فيديو

بعد حبس أحمد الفيشاوي سنة .. 4 نجوم خلف القضبان .. أبرزهم عمرو واكد ومخرج المخدرات

تقاضى ٢٢ مليون جنيه في إعلان.. محامي زينة يكشف مفاجأة ويوجه رسالة إلى أحمد عز.. فيديو

4 قرارات هامة في اجتماع مجلس إدارة الأهلي اليوم.. تعرف عليها

زلزال عنيف يضرب جامايكا وكوبا بقوة 7.7 درجة.. وإنذار بـ تسونامي

مصر تدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للدراسة المتأنية للخطة الأمريكية للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

البلوفر الموهير يسيطر على موضة شتاء 2020 .. صور

رجاء الجداوي تهنئ غادة والي بمنصبها الجديد.. صور