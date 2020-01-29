AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

الكويت تحكي وتوثق قصة وتاريخ العلم على صفحات الماء.. صور

الأربعاء 29/يناير/2020 - 05:10 م
صدى البلد
Advertisements
على صالح
شهدت دولة الكويت احتفالات مميزة بالذكرى 14 لتولي الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقالید الحكم في البلاد وتزامنا مع مراسم رفع العلم والعید الوطني وعيد التحریر. 

احتفالات الدولة بالأعياد الوطنية احتضنتها العاصمة حيث تزينت نافورة مركز الشیخ جابر الأحمد الثقافي بألوان العلم الكویتي، مساء أمس، وانطلق الاحتفال بعرض فیلم وثائقي يسرد قصة علم الكويت وتاریخه.

رصدت كاميرات وسائل الاعلام المحلية والدولية الحدث الذي يقام سنويا، وتميز العام الجاري بطابع خاص حيث اتسمت فعاليات الاحتفال بطابع فني مبتكر على الشاشة المائیة حيث عرض الفيلم الوطني وسط نافورة مركز الشيخ جابر الثقافي، وسط عرض من الأضواء وحركة المياه الراقصة.

ووفقا لمسئولي مركز الشيخ جابر الثقافي، فإن آلية اختيار هذا الشكل لتقديم الاحتفالية الوطنية جاء مستهدفا ابهار الكويتيين وجذبهم من أجل تعزيز الروح الوطنية، تزامنا مع الاحتفالات التي أقيمت في قصر بیان الأميري تحت رعایة وأمیر الكويت.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهرة خاصة في غياب زوجته.. تفاصيل زيارة الأمير وليام بالكويت

برنامج جديد لمصممة الأزياء هيا العبيد بعد تكريمها بجائزة الكويت للإبداع 2019

عمرو دياب في الكويت مارس المقبل | اعرف التفاصيل

وزير الشباب الكويتى یؤكد على أھمیة دعم الشباب العربي وتطویر مھاراتهم

الكويت تحتفل بالذكرى 14 لتولي صباح الأحمد سدة الحكم

إقبال متميز على جناح الكويت بمعرض القاهرة للكتاب

ترشيحاتنا

كورونا يهدد مباراة النادي الأهلي والهلال السوداني بدورى الأبطال

بعد بيع حصتها.. فودافون مصر: لا تأثير على عملائنا وسنحتفظ بعلامتنا التجارية

هبة عبدالعزيز: تخوفت من قبول شخصيتي في «الأنسة فرح» لهذا السبب

أخبار سارة للمصدرين.. رئيس الوزراء يوجه بصرف 10٪ إضافية من المستحقات المتأخرة

حقيقة صادمة.. جمال شعبان: أمراض القلب تقتل النساء أكثر من سرطان الثدي.. والتدخين كارثة

فرحة عارمة للمواطنين في بنغازي عقب اغتنام مدرعة تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه رانيا يوسف..أسماء أبو اليزيد تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

بفستان محتشم.. زوجة أحمد الشامي نجم فريق واما تخطف الأنظار

بملابس محتشمة.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور لها