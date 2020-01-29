الكويت تحكي وتوثق قصة وتاريخ العلم على صفحات الماء.. صور

شهدت دولة الكويت احتفالات مميزة بالذكرى 14 لتولي الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقالید الحكم في البلاد وتزامنا مع مراسم رفع العلم والعید الوطني وعيد التحریر.





احتفالات الدولة بالأعياد الوطنية احتضنتها العاصمة حيث تزينت نافورة مركز الشیخ جابر الأحمد الثقافي بألوان العلم الكویتي، مساء أمس، وانطلق الاحتفال بعرض فیلم وثائقي يسرد قصة علم الكويت وتاریخه.





رصدت كاميرات وسائل الاعلام المحلية والدولية الحدث الذي يقام سنويا، وتميز العام الجاري بطابع خاص حيث اتسمت فعاليات الاحتفال بطابع فني مبتكر على الشاشة المائیة حيث عرض الفيلم الوطني وسط نافورة مركز الشيخ جابر الثقافي، وسط عرض من الأضواء وحركة المياه الراقصة.





ووفقا لمسئولي مركز الشيخ جابر الثقافي، فإن آلية اختيار هذا الشكل لتقديم الاحتفالية الوطنية جاء مستهدفا ابهار الكويتيين وجذبهم من أجل تعزيز الروح الوطنية، تزامنا مع الاحتفالات التي أقيمت في قصر بیان الأميري تحت رعایة وأمیر الكويت.



