10 على 10.. سيدات الأهلي تحقق العلامة الكاملة في دوري الكرة الطائرة بالفوز على الزمالك

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 25-23"، يليها الشوط الثاني بنتيجة" 30-28"، لصالح الزمالك، بينما جاء الشوط الثالث بنتيجة "25-10"، والشوط الرابع بنتيجة":223-25" لصالح الأهلي، ليحقق نادي الزمالك فوزا وحيدا في الشوط الثاني فقط.