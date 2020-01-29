10 على 10.. سيدات الأهلي تحقق العلامة الكاملة في دوري الكرة الطائرة بالفوز على الزمالك

حقق فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي فوزا هاما على منافسة الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس ضمن القمة المؤجلة من الدور الأول من دوري سيدات الطائرة.
انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم النادي الأهلي 25-23"، يليها الشوط الثاني بنتيجة" 30-28"، لصالح الزمالك، بينما جاء الشوط الثالث بنتيجة "25-10"، والشوط الرابع بنتيجة":223-25" لصالح الأهلي، ليحقق نادي الزمالك فوزا وحيدا في الشوط الثاني فقط.
وحققت سيدات الطائرة بالنادي الأهلي العلامة الكاملة في مسابقة الدوري دون تلقي أي هزيمة ، وذلك عقب تحقيق الفوز على منافسة الزمالك في مباراة اليوم .
ويتصدر فريق كرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي ترتيب الدوري برصيد"30" نقطة"، عقب تحقيق الفوز في المباريات العشرة الماضية محققا العلامة الكاملة دون تلقي هزائم .
ويبدأ الدور الثاني بدوري سيدات الكرة الطائرة يوم "31" يناير الجاري بمواجهات قوية بين كل من سبورتنج مع الأهلي والطيران مع المقاولون العرب والشمس مع الزهور وسموحة مع هليوبوليس والجزيرة مع أصحاب الجياد والزمالك مع الصيد.