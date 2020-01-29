صورة جديدة تحسم الجدل حول العلاقة بين فايلر وقفشة في الأهلي

ويتصدر الأهلي المجموعة الثانية بـ10 نقاط، مقابل 9 نقاط للنجم الساحلي، ومثلها للهلال السوداني، ثم يأتي بلاتينيوم في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

نشر الموقع الرسمي للنادى الأهلى صورة لـ السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع مجدى قفشة صانع ألعاب الفريق بعد حالة الجدل الكبيرة التى فرضت نفسها داخل الشارع الأهلاوى حول وجود خلاف بينهما .وكان فايلر فاجأ الجميع باستبعاد مجدى قفشة من قائمة فريق الأهلى التى خاضت مباراة النجم الساحلى الأخيرة فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا ، رغم أن اللاعب يعد واحدا من أبرز اللاعبين على الإطلاق داخل صفوف المارد الأحمر .ونشر الأهلى صورة تجمع بين فايلر وقفشة وأظهرت الصورة أن الثنائى لا توجد بينهما أى أزمة خاصة أن اللاعب يظهر فى الصورة ضاحكا مع المدير الفنى .ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها السبت المقبل فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات للبطولة الإفريقية .