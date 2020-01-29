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رياضة

إسلام طارق في الجونة رسميًا

الأربعاء 29/يناير/2020 - 10:08 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
أعلن نادي الجونة تعاقده رسميا مع حارس المرمى إسلام طارق قادما من نادي طنطا بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

حقق نادي الجونة فوزا هاما على منافسة المصري البورسعيدي  بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الاسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري المصري .

وعقب انطلاق احداث الشوط الثاني من المباراة ، تمكن أحمد ياسر ريان من إحراز الهدف الأول  في شباك المصري البورسعيدي في الدقيقة "69"، من خلال استلام كرة عرضية ليضع بمهارة عالية لتسكن شباك الفريق البورسعيدي.

ولم تمر سوى دقائق ليتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب سعيد سيميوري في الدقيقة "72" من خلال ركلة جزاء عقب تدخل عنيف من قبل مدافع الجونة.

وقبل انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما تمكن لاعبو الجونة من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "94" عن طريق اللاعب أكرم توفيق لينهي المباراة لصالح فريقه.

واحتل نادي الجونة المركز الـ12 برصيد"15" نقطة "، بينما تواجد المصري البورسعيدي في المركز الـ11" برصيد"126" نقطة ، من جدول ترتيب الدوري المصري.
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