AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ مرضى الكلى.. 3 أطعمة يتوجب عليهم تناولها فورًا

الخميس 30/يناير/2020 - 08:12 ص
اكلات مفيدة لمرضى
اكلات مفيدة لمرضى الكلى
Advertisements
نهى هجرس
تعد الكلى من أهم وظائف الجسم التى يجب الاعتناء بها بشكل دائم، والحرص على شرب المياه طوال اليوم للحفاظ على صحتها.

وفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة المفيدة لصحة الكلى.

- الخضراوات
تحتوى الخضراوات على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم ولصحة الكلى، وخاص الخضراوات الورقية فهى تحتوى على نسبة عالية من المياه والألياف التى تعزز من صحة الكلى.


- التوت
يحتوي التوت على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الأنثوسيانين التي تحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، والسكري، كما يعدّ التوت من الفواكه الصديقة للكلى، وذلك لانخفاض محتواه من الصوديوم، والفسفور، والبوتاسيوم.

أقرأ أيضًا

 بياض البيض
يحتوي صفار البيض على كميات كبيرة من الفسفور مما يجعل بياض البيض خيارًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غير الجزر.. أفضل 5 أطعمة لصحة العيون

أضرار تناول البيض.. تحذير| يؤدى إلى التسمم الغذائي

يجب تناولها فورًا.. 4 أطعمة صحية ومفيدة لـ مرضى سرطان الكبد

دون كريمات | 7 أطعمة طبيعية تحتوي على الكولاجين

ترشيحاتنا

رينارد: استبعدت أزارو من قائمة المغرب لأسباب فنية

لحظة طرد 3 لاعبين من نادي مصر أمام بيراميدز ..فيديو

مع محمد أبو السعود.. إنجي وجدان تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2020.. تابع آخر أخبارها الآن

هل يجوز تنظيف الحواجب باستخدام الملقاط ؟

عبد الله النجار: النقاب ليس فرضا وفي هذه الحالة يصبح محظورا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020