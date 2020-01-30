لـ مرضى الكلى.. 3 أطعمة يتوجب عليهم تناولها فورًا

تعد الكلى من أهم وظائف الجسم التى يجب الاعتناء بها بشكل دائم، والحرص على شرب المياه طوال اليوم للحفاظ على صحتها.





وفقًا لموقع "boldsky" إليكم أهم الأطعمة المفيدة لصحة الكلى





- الخضراوات

تحتوى الخضراوات على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم ولصحة الكلى ، وخاص الخضراوات الورقية فهى تحتوى على نسبة عالية من المياه والألياف التى تعزز من صحة الكلى









- التوت

يحتوي التوت على مضادات الأكسدة المعروفة باسم الأنثوسيانين التي تحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبعض أنواع السرطان، والسكري، كما يعدّ التوت من الفواكه الصديقة للكلى ، وذلك لانخفاض محتواه من الصوديوم، والفسفور، والبوتاسيوم.





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