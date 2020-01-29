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رياضة

أخبار الرياضة.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وغياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن مواجهة الأحمر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :


- اعتذر المغربي وليد أزارو لاعب الأهلى المنتقل حديثًا إلى الاتفاق السعودى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لمدربه السابق الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب المغربي السابق والسعودية حاليًا.


- أكد الاعلامي، أحمد شوبير غياب عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن مواجهة الأهلي المقبلة فى الدوري الممتاز.



- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تعيين منسق أمني إضافي لمباراة الهلال السوداني والأهلي المصري، المقررة مساء السبت المقبل في أم درمان، ضمن الجولة السادسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.



- قرر رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل في مقر النادي بميت عقبة لكشف تفاصيل جديدة عن مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في بطولة السوبر الأفريقي المقرر لها 14 فبراير المقبل في قطر.


- أحرز محمد صلاح الهدف الأول لصالح فريقه ليفربول في شباك مضيفه ويست هام يونايتد، والمؤجلة من شهر ديسمبر الماضي وذلك في إطار الأسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الإنجليزي. 


-حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد فريق الزمالك علي تهنئة "جونيور آجايي " نجم النادي الاهلي بمناسبة عيد ميلاده .
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