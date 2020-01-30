خبراء الأرصاد: ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالعالم.. والبراكين هي الحل

حذرت هيئة الأرصاد البريطانية من أن العالم سوف يشهد ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة في الفترة من العام الحالي إلى 2024، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.





وتوقع خبراء الأرصاد أن ترتفع درجات الحرارة خلال السنوات الخمس ما بيين 1,06 إلى 1,63 درجة مئوية، وهو ما يعنى أن الرقم القياسي الحالي لأعلى السنوات درجات حرارة، والذي تم تسجيله في 2016 بارتفاع درجات الحرارة حوالي 1،16 درجة مئوية سيتم تجاوزه.





وأضاف الخبراء أن ارتفاع درجات الحرارة في العالم، بالمقارنة مع المتوسط ​​قبل الثورة الصناعة بين عامي

1850 و 1900، يتوافق مع المستويات العالية المستمرة لغازات الدفيئة "ارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي"، وهو ما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.





وكانت هيئة علوم المناخ التابعة للأمم المتحدة قد حذرت من مخاطر السماح بارتفاع حرارة الأرض بأكثر من 2.7 درجة فهرنهايت (1.5 درجة مئوية).





ويمكن أن تؤدي الانفجارات البركانية إلى تبريد الجو عن طريق انبعاث غبار الكبريت الذي يعكس مزيدا من أشعة