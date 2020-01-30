AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رينارد: استبعدت أزارو من قائمة المغرب لأسباب فنية

الخميس 30/يناير/2020 - 08:06 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
Advertisements
كشف هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، حقيقة خلافه مع وليد أزارو نجم الأهلي المعار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد رينارد في تصريحات لصحيفة " 360 سبور " المغربية أن الحديث عن استعباده لـ ازارو من تشكيل المنتخب بسبب رفضه الانضمام للدوري الفرنسي أمر خاطئ، موضحا أن قرار استبعاده من عدمه يكون لأسباب فنية فقط.

وأضاف رينارد أن الجميع يعلم جيدا نزاهته وأنه لا يخلط الأمور ببعضها.

وأكمل رينارد حديثه، مشيرًا إلى أن وقت استبعاده لـ أزارو كان مركزه يعج بالنجوم المميزين أبرزهم يوسف النصيري الذي انتقل مؤخرا إلى إشبيلية مقابل 20 مليون يورو وخالد بوطيب بالإضافة إلى أيوب الكعبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

على رأسهم شيكابالا ..غيابات مؤثرة عن الزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى

رسميا .. إشبيلية يتعاقد مع المغربي يوسف النصيري

أخبار نادي الزمالك.. حقيقة رحيل إمام عاشور.. حسم مصير بوطيب

أزارو يعتذر لـ هيرفي رينارد مدرب المغرب السابق بسبب الأهلى

أخبار النادي الأهلي.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الهلال.. وأغنية جديدة للأحمر من تركى آل الشيخ

أخبار الرياضة.. قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني .. وغياب عبدالله السعيد نجم بيراميدز عن مواجهة الأحمر

ترشيحاتنا

أبو العينين للفلاحين: أنا منكم وتحت أمركم.. وأحمد موسى: أبو مازن أكد لي أن المعزول مرسي عرض التنازل عن 1600 كم من سيناء لصالح غزة

بالأفلام.. كهربا يستعد لـ مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل

مع أصدقائي الأحباء.. يسرا بصحبة فيفي وصفية وبوسي شلبي.. شاهد

فى ذكرى رحيل فيروز .. تعرف على اسمها الحقيقى وزوجها فنان شهير

اخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يخضع لعملية جراحية خطيرة.. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن سر رفض خوض السوبر الأفريقي

شيخ الأزهر يحسم حكم الجهاد والخلافة وشروط الحاكم في الإسلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بين الجرأة و الأناقة .. شاهد أجمل إطلالات النجمات فى شهر يناير

بـ لوك جديد.. دلال عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لوك النهاردة.. الكارديجان التريكو أبرز صيحات شتاء 2020