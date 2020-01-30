رينارد: استبعدت أزارو من قائمة المغرب لأسباب فنية

كشف هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، حقيقة خلافه مع وليد أزارو نجم الأهلي المعار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وأكد رينارد في تصريحات لصحيفة " 360 سبور " المغربية أن الحديث عن استعباده لـ ازارو من تشكيل المنتخب بسبب رفضه الانضمام للدوري الفرنسي أمر خاطئ، موضحا أن قرار استبعاده من عدمه يكون لأسباب فنية فقط.





وأضاف رينارد أن الجميع يعلم جيدا نزاهته وأنه لا يخلط الأمور ببعضها.



