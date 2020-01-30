محافظ كفر الشيخ يشدد على سرعة حل مشاكل المواطنين.. صور

بحث اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددًا من شكاوى المواطنين مع رؤساء الأجهزة التنفيذية، وأحال البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددًا تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم.





وقال المحافظ، إنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا، وخاصة شكاوى وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث يولي لها اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على رعايتهم وحسن معاملتهم، لافتًا إلى تخصيص يوم الاثنين لشكاوى التعليم، والثلاثاء لشكاوى الصحة، والأربعاء لشكاوى الوحدات المحلية، والخميس لذوى الاحتياجات الخاصة، والشكاوى المتنوعة من كل أسبوع.





وناقش اللواء جمال نور الدين، اليوم، الخميس، 40 شكوى وطلبًا للمواطنين في اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في إطار إستراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



