عملاق أوروبا فى كرة اليد يطلب مواجهة منتخب مصر وديًا

طلب الإتحاد الأسباني لكرة اليد من نظيره المصري خوض مباراة ودية أمام المنتخب الوطني خلال شهر أبريل المقبل علي أن تكون المباراة وفق الأجندة الدولية للإتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي.





جاء ذلك بعد تتويج المنتخب ببطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد علي حساب المنتخب التونسي في عقر داره ٢٢/٢٧ .





وصرح المهندس هشام نصر رئيس مجلس إدارة إتحاد اليد أن طلب المنتخب الأسباني للعب مع منتخبنا الوطني يدل علي أن كرة اليد المصرية بين مصاف الدول الكبري في عالم اللعبة لا سيما وأن منتخب مصر وضع قدم بين الثمانية الكبار خلال بطولة العالم للرجال التي أقيمت في الدانمارك العام الماضي.





وقال رئيس الإتحاد أن خطاب الإتحاد الأسباني وصل اليوم والذي جاء بناء علي طلب من المدير الفني للمنتخب الأسباني جيوردي الذي قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة الأمم الأوروبية لكرة اليد التي انتهت منافساتها الأحد الماضي تزامنا مع المباراة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية والتي فازت بها أسبانيا علي كرواتيا في المباراة النهائية.





الجدير بالذكر أن بطولة أوروبا شهدت مفاجأت كبيرة في نسختها الحالية بخروج الدانمارك بطلة العالم من الدور الأول وكذلك فرنسا بطلة أوروبا العام الماضي من الدور نفسه ، فيما جاءت النرويج صاحبة ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو في المركز الثالث عقب خسارتها من كرواتيا في الدور قبل النهائي بينما فازت أسبانيا علي سلوفينيا مفاجأة بطولة أوروبا في مباراة الطرف الأخر لقبل النهائي .





يذكر أن نهائي بطولات أفريقيا وأوروبا وأسيا وأمريكا الجنوبية أقيم في توقيت واحد هو الأحد الماضي والذي تأهل الفائز منه فقط إلي دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو .





بينما تدخل المنتخبات أصحاب المراكز الثاني والثالث في البطولات القارية في تصفيات الملحق الأوليمبي الذي تقام مبارياته خلال الفترة من ١٧ إليّ ١٩ أبريل المقبل في كل من فرنسا والنرويج وألمانيا .