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تعليم

40 معلما مصريا يتواجدون في اليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو.. صور

الجمعة 31/يناير/2020 - 09:20 ص
المعلمين المصريين
المعلمين المصريين في اليابان
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ياسمين بدوي

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لقطات مصورة من تدريب بعثة المعلمين المصريين في اليابان.


وقال وزير التربية والتعليم في رسالة لكل متابعيه: أود أن أشارككم بعض الصور من بعثة المعلمين المصريين المتواجدة حاليًا في اليابان. 


وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذه البعثة مكونة من  39 معلمة + معلم أوحد.


وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن بعثة المعلمين المصريين المتواجدة حاليًا في اليابان، قد سافرت للتدريب العملي على نظام "التوكاتسو" الياباني لبناء شخصية الأطفال. 


وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا: هذا الوفد يأتي ضمن وفود متتابعة للتعرف المباشر على كيفية التعليم في اليابان بالتعاون مع الحكومة اليابانية ومؤسسة الجايكا اليابانية.

40 معلما مصريا يتواجدون في اليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو.. صور
40 معلما مصريا يتواجدون في اليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو.. صور
40 معلما مصريا يتواجدون في اليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو.. صور
40 معلما مصريا يتواجدون في اليابان للتدريب على أنشطة التوكاتسو.. صور
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