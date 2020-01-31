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ثقافة

نيلسون مانديلا.. إصدار جديد للأطفال في معرض القاهرة

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:38 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب،برئاسة الدكتور هيثم الحاج على ،بمناسبة الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب المنعقد حاليًا بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس ، كتاب أطفال "المستحيل يختفي.. نيلسون مانديلا"، باللغتين العربية والإنجليزية من تأليف الكاتبة عزة سلطان، وترجمة إلى الإنجليزية أسامة جاد، ووضعت رسومه هدى جمعه.

الكتاب موجه لفئة معينة من الأطفال من سن 6 سنوات إلى 10 سنوات، ويتوفر بجناح الهيئة في المعرض.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض ، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.
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