تعرف على جوائز مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

اختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير،اليوم الجمعة، وذلك في دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية وذلك باعلان الجوائز والفائزين. قائمة الأفلام الفائزة:





1- مسابقة الأفلام الوثائقية

– جائزة “هيباتيا الذهبية” وحصل عليها فيلم “جدي الشقي”.

– جائزة “هيباتيا الفضية” وحصل عليها الفيلم السعودي “البيانيست”.





2- مسابقة الأفلام الروائية

– جائزة “هيباتيا الذهبية” ذهبت للفيلم الليبي “السجين والسجان”.

– جائزة “هيباتيا الفضية” ذهبت للفيلم اللبناني “منارة”.

فيما حصل فيلم “خام” للمخرج سيف الجابري على تنويه خاص من لجنة التحكيم.





3- مسابقة أفلام الطلبة

– فاز فيلم “غراب البين” بالمركز الأول.

– فاز فيلم “الرحلة” بالمركز الثاني.





فيما حصل مدير تصوير فيلم “غراب البين” على تنويه خاص من لجنة التحكيم.





أما منحة الأفلام المقدمة من شركة “بركة وان” ذهبت لسيناريو الفيلم القصير “حل وسط” للمخرج تامر سامي وقيمتها 50 ألف جنيه.





تكونت لجنة التحكيم الرسمية لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، من مجموعة من الأعضاء البارزين هم الفنان عمرو عابد، الناقد ‏السينمائي أحمد شوقي، المونتيرة هبة عثمان، المخرج روش عبد الفتاح، الممثلة مريم الفرجاني، أما لجنة تحكيم أفلام الطلبة فتتمثل في الفنانة إنجي وجدان والفنانة جميلة عوض والمنتج معتز عبد الوهاب.‏