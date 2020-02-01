شديد البرودة ليلا غائم نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الاستقرار على البلاد، اليوم السبت، دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على الحركة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.





ويكون الطقس على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي:





على القاهرة الكبرى، تكون حالة الطقس؛ معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى الوجه البحري، حالة الطقس؛ معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجات.





وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11 درجات.





وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون حالة الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تكون 22 للعظمى و13 للصغرى.



