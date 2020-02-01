AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شديد البرودة ليلا غائم نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

السبت 01/فبراير/2020 - 12:05 ص
الطقس على القاهرة
الطقس على القاهرة - صورة أرشيفية
Advertisements
نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر حالة الاستقرار على البلاد، اليوم السبت، دون وجود أي ظواهر جوية تؤثر على الحركة، وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.


ويكون الطقس على كافة أنحاء الجمهورية كالتالي:


على القاهرة الكبرى، تكون حالة الطقس؛ معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.


وعلى الوجه البحري، حالة الطقس؛ معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 9 درجات.


وعلى السواحل الشمالية الغربية، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 12 درجات.


وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يكون حالة الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا وغائم أحيانا والرياح معتدلة، ودرجات الحرارة تكون 18 للعظمى والصغرى 11 درجات.


وعلى جنوب سيناء والغردقة، يكون حالة الطقس دافئا نهارا شديد البرودة ليلا ونشاط رياح واضطراب في الملاحة البحرية، ودرجات الحرارة تكون 22 للعظمى و13 للصغرى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رياح وأمطار غزيرة تصل لحد السيول.. حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

صقيع وأمطار وبرد شديد.. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى السبت المقبل

طقس الـ 24 ساعة القادمة.. أمطار على 5 مناطق بالجمهورية ورياح شديدة

الأرصاد: طقس شديد البرودة غدا يصاحبه رياح وشبورة كثيفة.. والصغرى بالقاهرة 7 درجات

غيوم وشبورة كثيفة.. الأرصاد تتوقع طقسا شديد البرودة والصغرى 6 درجات غدا

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه نشاط للرياح وشبورة كثيفة

ترشيحاتنا

غادة نافع تكشف سر الخصام بين الراحلين أحمد زكي وماجدة

سامح شكري: تم تحديد 3 عناصر رئيسية تمثل الاتفاق النهائي في أزمة سد النهضة

الأهلي يفاجئ الجميع ويقيد شوبير في القائمة الإفريقية

وسط ذهول المصلين.. وفاة إمام مسجد بالوراق أثناء خطبة الجمعة.. صور

جراح مصري عالمي معلنا إنشاء مستشفى خيري بالمجان: الجنة ليها ضريبة

أول فيديو لحادث وفاة خالد بشارة الرئيس التنفيذي لـ أوراسكوم | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملياردير بيل جيتس على زواج ابنته من الشاب المصري

لقطات من المران النهائي للأهلي استعدادا للهلال السوداني

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها