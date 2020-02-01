بمشاركة 25 جامعة.. انطلاق كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس بالفيوم والمحافظ يتفقد الوفود

رئيس جامعة الفيوم: احتفالية أسبوع الفتيات تتضمن العديد من الأنشطة والندوات

شاهد.. المزمار والطبل البلدي في استقبال فتيات جامعات مصر

25 جامعة تشارك فى كرنفال أجمل سيارة فى مهرجان أسبوع فتيات الجامعات

تقدم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، طابور كرنفال وفود الجامعات المشاركة بأسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس، والذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من 31/1/2020 إلى 6/2/2020.انطلق الكرنفال من جامعة الفيوم مرورا بالاستاد الرياضي وصولا للجدارية بميدان السواقي، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجامعات المصرية ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات جامعة الفيوم وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة والطالبات المشاركات، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والإعلامية، وذلك اليوم الجمعة الموافق 31/1/2020.وقال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إنه لأول مرة على مستوى اللقاءات القمية للجامعات المصرية تشارك 27 جامعة في أسبوع فتيات الجامعات.وأضاف الدكتور أحمد جابر شديد أن الأسبوع يتضمن العديد من الفعاليات والنشاطات والندوات، خاصة فيما يتعلق بإقامة معرض للحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات للوفود الطلابية المشاركة لأهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة؛ مؤكدا أن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في تنشيط السياحة الداخلية لمحافظة الفيوم، وذلك بتواجد هذا العدد الهائل من الطالبات اللاتي يبلغ عددهن الإجمالي 4000 طالبة تقريبا، واللاتي يعتبرن أهم سفراء لجامعاتهن بجامعة الفيوم.وخلال الكرنفال، شهد الدكتور أحمد الأنصاري، والدكتور أحمد جابر شديد، عروض الطالبات بالزي الذي يميز محافظاتهن، بالإضافة إلى عروض التنورة، والمزمار البلدي، وعروض السيارات المزينة بأعمال فنية للجامعات المختلفة المشاركة خلال الأسبوع.يذكر أن أحمد جابر شديد حرص قبل انطلاق فعاليات الكرنفال على تفقد أعمال الطالبات المشاركات، والاطمئنان على توفير جميع سبل الراحة خلال إقامتهن بجامعة الفيوم.ثم قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بتفقد وفود فتيات الـ 27 جامعة المشاركين في أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس قبيل انطلاق كرنفال أسبوع فتيات الجامعات الخامس، وبحضور الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.كما التقطت الفتيات الصور التذكارية مع محافظ الفيوم ورئيس جامعة الفيوم ونواب رئيس جامعة الفيوم، وعمداء الكليات بجامعة الفيوم.وأكد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، حرصه الشديد على نجاح المهرجان القومى، وعلى أن يخرج الحدث في أفضل صورة ممكنة تليق بمكانة جامعة الفيوم بين الجامعات المصرية.وقال رئيس الجامعة إن حفل الافتتاح سيكون على غرار حفلات الافتتاح لكبرى المناسبات ويضم العديد من المفاجآت السارة.وأضاف أن جامعة الفيوم تعيش اليوم عرسا لم تشهده جامعات مصر من قبل.وأوضح أن احتفالية أسبوع فتيات الجامعات المصرية تتضمن العديد من الأنشطة والندوات، إضافة إلى تنظيم معرض للحرف اليدوية التي تتميز بها محافظة الفيوم من الخوص والجريد والزعف، وكذلك تنظيم عدد من الزيارات للوفود الطلابية المشاركة لأهم المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة مثل وادى الريان وبحيرة قارون ومحمية وادى الريان، مؤكدا أن ذلك سيكون له أبلغ الأثر في تنشيط السياحة الداخلية لمحافظة الفيوم.من جانبه، أكد الدكتور خالد عطا، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن هذا الحدث يمثل إضافة قوية لجامعة الفيوم والمحافظة، ويساهم في نقل صورة إيجابية عنها، خاصة بعد اهتمام القيادة السياسية بها في الآونة الأخيرة.وكانت جامعة الفيوم استقبلت وفود 27 جامعة مشاركة فى مهرجان أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس الذي تستضيفه جامعة الفيوم، خلال الفترة من ٣١ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٠.وقامت فرقة المزمار البلدى بتقديم عروض فنية في ميدان السواقي للتعبير عن التراث الشعبي والمزمار البلدى الذى تشتهر به جامعة الفيوم.وتقدم الكرنفال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، ورؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات وعمداء كليات جامعة الفيوم بمشاركة 27 جامعة مصرية بإجمالي 3500 طالبة من كل الجامعات، وستقام خلال الأسبوع العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية والعلمية، بالإضافة إلى نشاط الجوالة والخدمة العامة وماراثون رياضي كرنفال يجوب محافظة الفيوم.ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.وانطلقت أمس أولى فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية في الفيوم، حيث بدأ فى الثالثة من عصر اليوم سباق كرنفال السيارات الذى تشارك فيه 25 جامعة مصرية بـ 25 سيارة لاختيار أجمل سيارة فى الكرنفال الذي يبدأ من جامعة الفيوم وينتهى فى ميدان قارون.وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بأن الجامعة تنظم أسبوع الشباب والفتيات على مستوى الجامعات المصرية بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، والمقرر انطلاقه السبت المقبل الخامسة مساء باستاد الفيوم الرياضي بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، ورؤساء الجامعات المصرية ولفيف من القيادات والشخصيات العامة في مختلف المجالات.وقال رئيس جامعة الفيوم إن أسبوع الفتيات يأتي على قدر عال من الأهمية، حيث يمثل في الأساس نقطة رئيسية في التقاء الثقافات وتبادل الأفكار والحوارات بين فتيات مصر الجليلات اللائي يمثلن ركنا رصينا في بناء المجتمع والأسرة المصرية، وتولي جامعة الفيوم بهن اهتماما خاصا بوصفهن أمهات وقائدات المستقبل.وأضاف أن جامعة الفيوم أقامت استعدادات كبيرة لاستقبال الحدث الكبير، حيث تمتلك الجامعة مقومات مميزة على كل المستويات، وباتت تحجز مكانا مرموقا بين الجامعات المصرية والإقليمية.ويعد أسبوع فتيات الجامعات أحد أكبر النشاطات التي تنظمها وزارة التعليم، حيث يأتي في المرتبة الثانية كأكبر نشاط على مستوى الجامعات المصرية.