في عيد ميلاد شهيرة.. قصة خلعها الحجاب وعودتها إليه

يحل اليوم السبت 1 فبراير، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة شهيرة، التي تحتفل بعامها الـ 71، إذ ولدت في مثل هذا اليوم بمحافظة الشرقية، عام 1947.

اسمها الحقيقي عائشة محمد أحمد حمدي، و تخرجت من معهد العالي للفنون المسرحية، والتقت بالفنان محمود ياسين في بداية عملها بالسينما عام 1969، وتزوجا في العام التالي، وانجبا «عمرو ورانيا».





قصة شهيرة والحجاب

في شهر ديسمبر الماضي، نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب من جديد، في أحدث ظهور لها مع ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة الشابة منة بدر تيسير.





ظهور شهيرة بالحجاب، جاء بعد أيام من خلعه، إذ ظهرت في آخر نوفمبر الماضي 2019 مع خبيرة الشعر إيمان يسري، وهي ترتدي باروكة وتضع ماكياج صارخا، ما أثار حالة كبيرة من الجدل حولها.





تعليق شهيرة على الحجاب

علقت الفنانة شهيرة عبر حسابها على "تويتر" على عودتها إلى ارتداء الحجاب، إذ كتبت قائلة: « خلعت غطاء الرأس أو لبسته مالها الناس ومالي مشغولين ليه كده بالموضوع ده، أنا الحمد لله طول عمري في أعمالي أو حياتي العاديه لبسي معتدل بل محتشم، فعشان نزلت صورة بإيشارب بسيط مع بنات العيلة يبقى شهيرة تعود للحجاب لو سمحتوا سيبوني في حالي دا أنا بحبكم ».





التردد في ارتداء الحجاب