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أخبار البلد

الصغرى بالقاهرة 9.. حالة الطقس ودرجات الحرارة على المحافظات غدا

السبت 01/فبراير/2020 - 12:22 م
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا، الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.8 متر إلى 2.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 18
شبين الكوم 09 18
طنطا 09 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 19
بلطيم 11 18
مطروح 09 17
السلوم 09 18
سيوة 05 18
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19
الزقازيق 09 19
الاسماعيلية 07 19
السويس 07 18 
العريش 08 18
رفح 08 17
رأس سدر 09 19
نخل 01 20
نويبع 14 19
طابا 08 18
كاترين 01 15
الطور 10 20
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 12 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 09 20
بنى سويف 09 20
المنيا 06 20
أسيوط 06 20
سوهاج 07 21
قنا 06 22
الأقصر 09 23
أسوان 10 23
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 05 22
شلاتين 14 24
ابو رماد 13 23
حلايب 16 21
رأس حدربة 15 21

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 19 31
المدينة 11 25
الرياض 05 20
المنامة 14 19
أبوظبى 16 23
الدوحة 14 21
الكويت 05 19
دمشق 04 13
بيروت 13 17
عمان 04 12
القدس 05 12
غزة 09 18
بغداد 04 16
مسقط 18 26 صنعاء 07 23
الخرطوم 16 31
طرابلس 13 17
تونس 13 21
الجزائر 10 19
الرباط 09 24
نواكشوط 20 33
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