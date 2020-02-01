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ديني

اليوم.. ندوة خاصة للأزهر عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

السبت 01/فبراير/2020 - 01:03 م
اليوم.. ندوة للأزهر
اليوم.. ندوة للأزهر عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب
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القسم الديني
يعقد جناح الأزهر اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة خاصة عن "الأخوة الإنسانية".

ويشارك في الندوة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر،  والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والكاتب والمفكر السياسي سمير مرقص، ونيافة الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
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