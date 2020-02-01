اليوم.. ندوة خاصة للأزهر عن وثيقة الأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر اليوم في تمام الساعة الثالثة والنصف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة خاصة عن "الأخوة الإنسانية".





ويشارك في الندوة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والكاتب والمفكر السياسي سمير مرقص، ونيافة الأنبا إرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي.



