استصدر شهادات مزورة.. حبس شخص لإدارته كياناً تعليمياً بدون ترخيص بالغربية

قرّر المستشار ياسين زغلول المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم حبس شخص لاتهامه بإدارة كيان تعليمى وهمى، بموجب مستندات مزورة، بغرض النصب على المواطنين، والتربح ماليا منهم دون وجه حق 4 أيام على ذمة التحقيقات .





كانت معلومات وتحريات فرع وسط الدلتا بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بمدينة طنطا ، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة أول طنطا، للنصب والإحتيال على المواطنين وترويجه شهادات "مزورة" لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، بالاستعلام من الجهات المعنية بالمحافظة ، أفادت بأن الأكاديمية المشار إليها "غير مرخصة" ولا تخضع للرقابة والإشراف.





وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتحرى عنه وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها عُثر بداخلها على (4) شهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة ، (7) نماذج لشهادات خالية البيانات منسوب صدورها "لإحدى المدارس الأجنبية الدولية" ، و (14) بيان نجاح وبيان قيد لإحدى المراحل التعليمية منسوب لإدارات تعليمية مختلفة، وجميعهم مزورين ، و(8) بطاقات اختبار للتقدم برغبات التنسيق للحاصلين على الشهادات العربية أو الأجنبية المعادلة منسوبة "لإحدى الجهات الحكومية" ، و (48) وثيقة تعارف طلاب باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة من راغبى الالتحاق بالأكاديمية ، و مجموعة كبيرة من الملفات وطلبات الالتحاق بالأكاديمية وإقرارات خالية البيانات - (7) دفاتر إيصال إستلام نقدية بإسم ذلك الكيان بإجمالى أربعة ملايين جنيه ، جهاز كمبيوتر محمل بالعديد من الشهادات باللغة الأجنبية وكشوف درجات النجاح وشهادات التدرج الدراسى وطلبات التحويل.





بمواجهة المتهم أقر بمزاولة ذلك النشاط المؤثم وتم مخاطبة الجهات المعنية للعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأكاديمية المشار إليها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .