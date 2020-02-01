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محافظات

صحة الغربية: تدريب فرق مكافحة العدوى على طرق الوقاية من فيروس كورونا.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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أحمد على

أصدر  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية  اليوم توجيهاته إلى مساعديه بالضرورة التزام  إدارة مكافحة العدوى بتدريب الفرق بالمستشفيات والإدارات الصحية علي سياسات مكافحة العدوي  وكيفيه الوقاية من فيروس كورونا على مستوي قري ومراكز المحافظة .

فى المقابل أجري الدكتور أحمد محمد  نائب مدير إدارة مكافحة العدوي اجتماعا مع جميع العاملين بمكافحة العدوى لتنفيذ توصيات وكيل الوزارة .

كما شدد على المرور الصباحي والمسائي للتأكد من تنفيذ جميع سياسات مكافحة العدوى داخل المستشفى على جاهزية غرف العزل داخل جميع المستشفيات ومراجعة جميع مستلزمات مكافحة العدوى لاستقبال أي حالات بها اشتباه لفيروس كورونا.

وأوضح أهمية المتابعة اليومية على شركات الأمن والنظافة وتدريبهم علي سياسات مكافحة العدوى الخاصة بهم.

وأشار إلى عمل امتحان تقييم لجميع أعضاء الفرق بالمستشفيات والإدارات لمعرفة أوجه  القصور ومعالجتها على الفور خلال المرحلة المقبلة .

صحة الغربية: تدريب فرق مكافحة العدوى على طرق الوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الغربية: تدريب فرق مكافحة العدوى على طرق الوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الغربية: تدريب فرق مكافحة العدوى على طرق الوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الغربية: تدريب فرق مكافحة العدوى على طرق الوقاية من فيروس كورونا.. صور
صحة الغربية: تدريب فرق مكافحة العدوى على طرق الوقاية من فيروس كورونا.. صور
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