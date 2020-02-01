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تعليم

جامعة كفرالشيخ تشارك في كرنفال أسبوع الفتيات الخامس بجامعة الفيوم .. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 06:51 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شارك وفد جامعة كفرالشيخ تحت رعاية الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية الخامس والذي تنظمه جامعة الفيوم بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم والدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم ورؤساء الجامعات المصرية ونوابهم والطالبات المشاركات خلال الفترة من 31 يناير وحتي 6 فبراير الحالي بمشاركة 4 آلاف طالبة من 25 جامعة حكومية.

قال رئيس الجامعة، إن منافسات كرنفال أسبوع فتيات الجامعات المصرية يعد أحد أهم  الأنشطة التي تقام منافستها بين الجامعات المصرية مشيرًا إلى أن الجامعة تشارك في منافسات الأنشطة المتنوعة رياضية وعلمية وثقافية وفنية والجوالة والقرآن الكريم كما ستشارك الجامعة بمسابقة الطالبة المثالية.

وأضاف دسوقي أن استراتيجية الجامعة ترتكز على اكتشاف ودعم الطلاب الموهوبين وتشجيعهم في شتى المجالات للحفاظ على موهبتهم والارتقاء بها لخلق جيل جديد من المواهب الشابة والمبدعة مؤكدا أن الجامعة تعمل على صقل قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم من خلال الأنشطة تحقيقا لرؤيتها التي تستهدف تحقيق التميز والريادة  لطلابها لتعزيز الانتماء والهوية الوطنية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تولي الأنشطة الطلابية اهتمامًا كبيرًا وتشارك في مختلف المنافسات وتحرص إدارة الجامعة على تقديم الرعاية والدعم اللازم للطلاب للاستمرار فى تفوقهم وأن الجامعة تقف خلف طلابها المشاركين فى مختلف المسابقات.
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