بدون صبغة..غيري لون شعرك بـ 9 ألوان مختلفة

تعد صبغات الشعر هوس الكثير من السيدات وهي نوع من انواع التغيير التي تلجأ اليه المرأة ، ولكن صبغات الشعر له اضرار عديدة علي صحة الشعر وقدمت خبيرة التجميل سندس محمود بعض وصفات الطبيعية التي تعمل علي تغيير لون الشعر بدون صبغة باللون المفضل لديكي
للون البني :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)
4- ملاعق قشور باذنجان.
5- مقدار مناسب من الماء الساخن.
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..
اللون البني المحمر :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)
4-ملعقتان من القهوة العربية.
5- مقدار مناسب من الماء الساخن.
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..
لون الشوكولاته :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)
4-5 ملاعق من بودرة الكاكاو.
5- مقدار مناسب من الماء الساخن.
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..
اللون الكستنائي :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)
4-كوب من مغلي البابونج.
5- مقدار مناسب من الماء الساخن.
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..
اللون النحاسي:
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3-علبة سفن اب صغيرة
4- مقدار مناسب من الماء الساخن.
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..
اللون الاحمر :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3-كوب من مغلي الكركديه (الغجر)
4- مقدار مناسب من الماء الساخن.
5- 3 ملاعق من قشر الرمان المجفف.
6- كوب من خل التفاح ( او الخل العادي)
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة.
اللون التوتي :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3-ملعقة لون طعام (توتي) في كوب من الماء.
4- مقدار مناسب من الماء الساخن.
5- كوب من شراب الفيمتو المركز.
6- كوب من خل التفاح ( او الخل العادي)
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..
لون دم الغزال :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونة.
3-كوبين من محلول دم الغزال ( ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال في كل كوب ماء )
4- مقدار مناسب من الماء الساخن.
5- كوب من خل التفاح ( او الخل العادي)
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..
اللون الاشقر :
1- 10 ملاعق كبيرة حناء.
2- عصير ليمونتين.
3-3 ملاعق كركم.
4- مقدار مناسب من الماء الساخن.
5- ملعقة كبيرة من خل التفاح ( او الخل العادي)
امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..
اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون
و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون