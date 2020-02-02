بدون صبغة..غيري لون شعرك بـ 9 ألوان مختلفة

تعد صبغات الشعر هوس الكثير من السيدات وهي نوع من انواع التغيير التي تلجأ اليه المرأة ، ولكن صبغات الشعر له اضرار عديدة علي صحة الشعر وقدمت خبيرة التجميل سندس محمود بعض وصفات الطبيعية التي تعمل علي تغيير لون الشعر بدون صبغة باللون المفضل لديكي





للون البني :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)

4- ملاعق قشور باذنجان.

5- مقدار مناسب من الماء الساخن.

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..





اللون البني المحمر :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)

4-ملعقتان من القهوة العربية.

5- مقدار مناسب من الماء الساخن.

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..





لون الشوكولاته :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)

4-5 ملاعق من بودرة الكاكاو.

5- مقدار مناسب من الماء الساخن.

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..





اللون الكستنائي :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3- 3 ملاعق من خل التفاح ( او الخل العادي)

4-كوب من مغلي البابونج.

5- مقدار مناسب من الماء الساخن.

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..





اللون النحاسي:

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3-علبة سفن اب صغيرة

4- مقدار مناسب من الماء الساخن.

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..





اللون الاحمر :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3-كوب من مغلي الكركديه (الغجر)

4- مقدار مناسب من الماء الساخن.

5- 3 ملاعق من قشر الرمان المجفف.

6- كوب من خل التفاح ( او الخل العادي)

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة.





اللون التوتي :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3-ملعقة لون طعام (توتي) في كوب من الماء.

4- مقدار مناسب من الماء الساخن.

5- كوب من شراب الفيمتو المركز.

6- كوب من خل التفاح ( او الخل العادي)

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

و ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..





لون دم الغزال :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونة.

3-كوبين من محلول دم الغزال ( ملعقة كبيرة من بودرة دم الغزال في كل كوب ماء )

4- مقدار مناسب من الماء الساخن.

5- كوب من خل التفاح ( او الخل العادي)

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون

ضعيها على شعرك من ساعة الى 3 ساعات حسب درجة اللون المطلوبة..





اللون الاشقر :

1- 10 ملاعق كبيرة حناء.

2- عصير ليمونتين.

3-3 ملاعق كركم.

4- مقدار مناسب من الماء الساخن.

5- ملعقة كبيرة من خل التفاح ( او الخل العادي)

امزجي جميع المكونات ما عدا عصير الليمون..

اتركيها تتخمر لمدة 3 ساعات ثم اضيفي عصير الليمون