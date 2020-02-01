وزير السياحة والآثار يكشف صاحب قرار جلب كباش في ميدان التحرير.. ويؤكد: نحميها بهذه الطريقة

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه يتم تزويد ميدان التحرير بمسلة و4 كباش من الأقصر، مضيفا:" لجان فنية واستشاريين قرروا جلب كباش اثرية في خطة التطوير".

وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه تم جلب الكباش من منطقة داخل معبد الكرنك يوجد بها مجموعة من الكباش التي لم تعرض مسبقا وتم ترميم الـ 4 كباش وسيتم نقلهم لميدان التحرير".





وتابع خالد العناني:" يتم وضع الكباش على قاعدة عالية في ميدان التحرير كي يراهم جميع المارة، وسوف نحافظ على الآثار التي سيتم وضعها في ميدان التحرير وسيتم احاطتهم بمقاعد عالية ومرتفعة لمنع الوصول إليهم".