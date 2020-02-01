مصير متحف التحرير بعد افتتاح الكبير .. وزير الآثار يوضح.. فيديو

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن متحف التحرير به 150 ألف قطعة، وسيظل كما هو بعد افتتاح المتحف المصري الكبير باستثناء نقل 400 قطعة لتوت عنخ آمون و22 مومياء.





وأضاف العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان لدينا مشكلة تتمثل في عدم وجود متاحف في شرم الشيخ والغردقة، ولكنه تم الانتهاء من متحف بالغردقة بالكامل وجاهز للافتتاح".



وتابع :" هدفنا إن كل محافظة يكون بها متحف وتم افتتاح متحف سوهاج وطنطا، و في شهر أبريل المقبل نفتتح قاعتين من متحف شرم الشيخ، وسيتم افتتاح متحف كفر الشيخ خلال شهرين".





وأكمل :" لدينا عشرات آلاف من القطع الأثرية، و متحف التحرير بها 150 ألف قطعة، وسيظل متحف التحرير كما هو بعد افتتاح المتحف المصري الكبير باستثناء نقل 400 قطعة توت عنخ آمون و 22 مومياء".





مستطردا :" ليس لدينا ما يمنع استقبال سائحين من أي دولة في العالم والمطارات مؤمنة على أعلى مستوى ومصر آمنة بنسبة 100%".



