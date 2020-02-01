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مصير متحف التحرير بعد افتتاح الكبير .. وزير الآثار يوضح.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 11:02 م
المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير
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هاني حسين
قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن متحف التحرير به 150 ألف قطعة، وسيظل كما هو بعد افتتاح المتحف المصري الكبير باستثناء نقل 400  قطعة لتوت عنخ آمون و22 مومياء.

وأضاف العناني في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كان لدينا مشكلة  تتمثل في عدم وجود متاحف في شرم الشيخ والغردقة، ولكنه تم الانتهاء من متحف بالغردقة بالكامل وجاهز للافتتاح".

وتابع :"  هدفنا إن كل محافظة يكون بها متحف وتم افتتاح متحف سوهاج وطنطا، وفي شهر أبريل المقبل نفتتح قاعتين من متحف  شرم الشيخ، وسيتم افتتاح متحف كفر الشيخ خلال شهرين".

وأكمل :"  لدينا عشرات آلاف من القطع  الأثرية، ومتحف التحرير بها 150 ألف قطعة، وسيظل متحف التحرير كما هو بعد افتتاح المتحف المصري الكبير باستثناء نقل 400  قطعة توت عنخ آمون و 22 مومياء".

مستطردا :"   ليس لدينا ما يمنع استقبال سائحين من أي دولة في العالم والمطارات مؤمنة على أعلى مستوى ومصر آمنة بنسبة 100%".

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