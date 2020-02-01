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أخبار البلد

128 عضو مجلس و12 نقيباً.. حصيلة المتقدمين للترشح بنقابة المحامين

السبت 01/فبراير/2020 - 11:06 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
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حمادة خطاب
أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، أن عدد المرشحين الذين تقدموا على مقعد النقيب العام وصل إلى 12 مرشحًا منذ فتح باب الترشح للانتخابات وحتى إغلاق باب الترشح في يومه الثالث.

وقالت اللجنة إن عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس وصل إلى 128 عضوًا، بواقع 71 مرشحًا عن استئناف القاهرة حتى الآن، و4 لاستئناف بني سويف و10  للقطاع العام و10 لاستئناف طنطا و5 لاستئناف أسيوط و7 لاستئناف الإسكندرية، و 7 لاستئناف قنا و10 لاستئناف المنصورة و4 لاستئناف الإسماعيلية.

ومن المقرر غلق باب الترشح غدا الأحد في الخامسة مساء، على أن يتم إعلان أسماء المرشحين يوم الإثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الإثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.
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