128 عضو مجلس و12 نقيباً.. حصيلة المتقدمين للترشح بنقابة المحامين

أعلنت لجنة تلقي طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، أن عدد المرشحين الذين تقدموا على مقعد النقيب العام وصل إلى 12 مرشحًا منذ فتح باب الترشح للانتخابات وحتى إغلاق باب الترشح في يومه الثالث.





وقالت اللجنة إن عدد المتقدمين للترشح لعضوية المجلس وصل إلى 128 عضوًا، بواقع 71 مرشحًا عن استئناف القاهرة حتى الآن، و4 لاستئناف بني سويف و10 للقطاع العام و10 لاستئناف طنطا و5 لاستئناف أسيوط و7 لاستئناف الإسكندرية، و 7 لاستئناف قنا و10 لاستئناف المنصورة و4 لاستئناف الإسماعيلية.



