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500 جنيه للأجنبي.. وزير السياحة والآثار يعلن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 11:20 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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هاني حسين
قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم تحديد قيمة تذاكر المتحف المصري الكبير بـ 60 جنيهًا للمصري و30 جنيهًا للطالب، ودخول رحلات المدارس الحكومية وذوي الهمم بالمجان مثلما يحدث في كل المتاحف.

وأضاف خالد العناني في حواره مع  الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  تحديد سعر التذكرة للأجانب بـ 500 جنيه مُجمعة أو زيارة مجموعة توت عنخ آمون بـ 400 جنيه وباقي قاعات المتحف بـ 200 جنيه. 

وتابع خالد العناني: "تأمين المتحف المصري الكبير من الخارج مسئولية شرطة السياحة والآثار، والتأمين من الداخل أمن وزارة الآثار".

وأكمل خالد العناني: "مدير المتحف مصري موظف في وزارة الآثار، وستتم الاستعانة بشركة عالمية لتقديم وتشغيل الخدمات وتقوم بالتسويق والصيانة وتشغيل المطاعم والكافيهات تحت إشراف من وزارة السياحة والآثار".

ولفت خالد العناني: "نقدم  للمصريين في 2020 افتتاح المتحف المصري ومتحف الغردقة ونقل الموميات وافتتاح متحف كفر الشيخ وقصر البارون الشهر المقبل ومشروع تطوير الهرم".

وأكمل خالد العناني: "وفي قطاع السياحة نعمل على حل العقبات التي تواجه المستثمرين وإنهاء الإجراءات والتنسيق مع وزارة الطيران لربط مصر دوليًا خارجيًا وداخليًا بأسعار تنافسية".
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