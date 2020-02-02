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أخبار العالم

إسرائيل تتخذ أغرب قرار لمواجهة فيروس كورونا

الأحد 02/فبراير/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اتخذ الكيان الصهيوني قرارا غريبا من نوعه بشأن فيروس كورونا الجديد الذي انتشر من الصين إلى الكثير من دول العالم.

شددت إسرائيل السبت إجراءاتها الرامية للتصدّي لفيروس كورونا بمنع أي أجنبي زار الصين خلال الأسبوعين الماضيين من دخول أراضيها. بحسب "سكاي نيوز".

ومنعت إسرائيل يوم الخميس جميع الرحلات الجوية الآتية من الصين من الهبوط في أراضيها بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر للمرة الأولى في ديسمبر في مدينة ووهان بوسط الصين، وبلغ عدد المصابين به حتى اليوم أكثر من 12 ألف شخص، في الصين وخارجها، بينهم 304 لقوا حتفهم.

ووسعت داخلية الاحتلال السبت، نطاق هذا الحظر ليشمل أي أجنبي كان في الصين خلال الـ14 يوما الماضية.

وقالت الوزارة إن هذا الحظر سيطبق في كل الموانئ الجوية والبحرية إضافة إلى المعابر البرية بين إسرائيل وكل من مصر والأردن.

وطلبت إسرائيل من رعاياها الموجودين راهنا في الصين أن يفرضوا على أنفسهم، من تلقاء أنفسهم، حجرا صحيا في منازلهم لمدة 14 يوما، حتى وإن لم تظهر عليهم أية عوارض للمرض الوبائي.

ولم تسجل أية إصابة بالفيروس الجديد حتى الآن في إسرائيل، لكن وزارة الصحة اعتبرت، الأربعاء، أن الأمر "مسألة وقت".

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