مدرب الإسماعيلي يطلب تمديد عقد مدافع الفريق

طلب المدرب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من إدارة النادي، ضرورة تمديد عقد لاعب الفريق محمد هاشم الذي يقدم مستوي متميزا في الفترة الأخيرة.





ويعتبر محمد هاشم البالغ من العمر 27 عاما والذي يلعب في خط الدفاع من أهم أعمدة جوميز في الفريق، حيث يعتمد عليه باستمرار في الفترة الأخيرة علي حساب محمد مجدي.





وينتهي تعاقد هاشم مع الدراويش بنهاية الموسم المقبل، أي يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل، ولذلك طلب المدرب الفرنسي بضرورة تمديد عقده للحفاظ عليه.





جدير بالذكر أن محمد هاشم كان خارج الحسابات تماما في فترة تولي المدرب الصربي ميودراج يسيتش الإدارة الفنية للفريق، حيث كان لا يقتنع به ولا يعتمد عليه في المباريات.