قرار جديد من مرتضى منصور بخصوص إعلان موقف الزمالك من السوبر الأفريقي

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس الإدارة، تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده غدا، الاثنين، ليقام يوم بعد غد، الثلاثاء، في الحادية عشرة صباحا بمقر النادي.





وسيعقد مجلس إدارة النادي اجتماعا في العاشرة صباح الثلاثاء نظرا لتواجد أحمد جلال، نائب رئيس النادي، مع بعثة الفريق في أنجولا على أن يكون المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المجلس.





وقرر مرتضى منصور إقامة المؤتمر للإعلان النهائي عن موقف الفريق من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر يوم 12 فبراير المقبل.







وكان مرتضى منصور أكد من قبل رفضه خوض المباراة في قطر حرصا على سلامة البعثة واللاعبين.

