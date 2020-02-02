قائد ليفربول: ما يفعله فيرمينو جنون





وقال جوردان هندرسون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول:" بعض الأشياء التي يقوم بها فيرمينو هي الجنون ذاته، إنه رائع ومميز دائما بالنسبة".





وأضاف هندرسون:"قدمنا أداء جيدا أمام ساوثهامبتون، سعداء بالحصول على النقاط الثلاث، قبل الحصول على الراحة.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.









وسجل هندرسون هدف ليفربول الثاني في مرمى ساوثهاميون، بعد تمريرة رائعة من فيرمينو، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي".