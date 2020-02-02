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رياضة

قائد ليفربول: ما يفعله فيرمينو جنون

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:35 م
فيرمينو
فيرمينو
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محمد السعيد
أشاد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي، بالأداء المميز الذي قدمه البرازيلي روبرتو فيرمينو مع الريدز هذا الموسم.

وسجل هندرسون هدف ليفربول الثاني في مرمى ساوثهاميون، بعد تمريرة رائعة من فيرمينو، في المباراة التي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 25، من مسابقة الدوري الإنجليزي".

وقال جوردان هندرسون في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول:" بعض الأشياء التي يقوم بها فيرمينو هي الجنون ذاته، إنه رائع ومميز دائما بالنسبة".

وأضاف هندرسون:"قدمنا أداء جيدا أمام ساوثهامبتون، سعداء بالحصول على النقاط الثلاث، قبل الحصول على الراحة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.


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