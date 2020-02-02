لتحقيق التأمين الطبي.. شاهد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم تصل أسوان

تفقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم والتى يتجاوز سعرها 5,5 مليون جنية، والتي تأتي ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان .
وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك من أجل توفير الإجراءات الإحترازية الجارية التى تقوم بها الدولة لتحقيق أعلى درجات التأمين الطبى للأمراض المعدية وبناءًا على التنسيق والتعاون الذى تم بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .
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واستمع السكرتير العام لشرح من طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة والتى ستقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها مرض كورونا حيث أنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى ، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات .
وخلال معاينة اللواء حازم عزت للسيارة الجديدة قام الطاقم الطبى والذى تم تدريبه بالقاهرة على التعامل مع هذه السيارات ضمن 3 أطقم إسعاف بإجراء تجربة عملية عن كيفية التعامل مع الحالة دون اللمس بشكل ذاتى ومتطور .