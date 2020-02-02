AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لتحقيق التأمين الطبي.. شاهد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم تصل أسوان

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:15 م
سيارة إسعاف ذاتية
سيارة إسعاف ذاتية التعقيم
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تفقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام لمحافظة أسوان، أحدث سيارة إسعاف ذاتية التعقيم والتى يتجاوز سعرها 5,5 مليون جنية، والتي تأتي ضمن 10 سيارات منتشرة بالمنافذ والموانئ بالقاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والأقصر وأسوان .

وبحسب بيان، الأحد، يأتي ذلك من أجل توفير الإجراءات الإحترازية الجارية التى تقوم بها الدولة لتحقيق أعلى درجات التأمين الطبى للأمراض المعدية وبناءًا على التنسيق والتعاون الذى تم بين الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان .


اقرأ أيضا:

واستمع السكرتير العام لشرح من طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة والتى ستقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها مرض كورونا حيث أنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى ، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات اشتباه من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات .

وخلال معاينة اللواء حازم عزت للسيارة الجديدة قام الطاقم الطبى والذى تم تدريبه بالقاهرة على التعامل مع هذه السيارات ضمن 3 أطقم إسعاف بإجراء تجربة عملية عن كيفية التعامل مع الحالة دون اللمس بشكل ذاتى ومتطور .

لتحقيق التأمين الطبي.. شاهد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم تصل أسوان
لتحقيق التأمين الطبي.. شاهد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم تصل أسوان
لتحقيق التأمين الطبي.. شاهد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم تصل أسوان
لتحقيق التأمين الطبي.. شاهد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم تصل أسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب مصنع كيما.. اختناقات بالجملة بين طلاب مدرسة ثانوى بأسوان .. والمحافظ: إجراء عاجل مع وزيرة البيئة .. التفاصيل كاملة

72 كاميرا ثابتة لمتابعة حركة شوارع أسوان.. صور

الصحة: سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه بإصاباتها بالفيروسات المعدية.. صور

الصحة: لا إصابات بفيروس كورونا.. أجهزة ومستلزمات وقائية لمنع دخول الفيروس للبلاد.. وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروسات المعدية

الصحة توفر 10 سيارات إسعاف ذاتية التعقيم لنقل حالات فيروس كورونا..تخصص 3 أطقم طبية على كل سيارة للتعامل مع المشتبه بإصابتهم..غرف عزل داخل مستشفيات الحميات.. توفير أجهزة ومستلزمات إضافية للطوارئ

فيديوجراف.. 8 معلومات عن سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم لمكافحة فيروس كورونا

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. قرار عاجل من الكاف حول أحداث مباراة الأهلي والهلال.. واتحاد الكرة يدرس تأجيل القمة

أول رد فعل من محمد صلاح عقب تألقه مع ليفربول أمام ساوثهامبتون

كواليس حالة نادرة لجنين عاش في بطن أخيه 7 سنوات

قائد ليفربول: ما يفعله فيرمينو جنون

التاريخ يدعم الأهلي قبل قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

طلب من خالته إقامة علاقة غير شرعية.. التحقيق فى مقتل عامل وإلقاء جثته بالشارع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان شفاف ومجوهرات فخمة.. أحلام تثير الجدل

طويل ولا قصير.. هيفاء وهبى تتألق بفستان الطاووس

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور