لتحقيق التأمين الطبي.. شاهد سيارة إسعاف ذاتية التعقيم تصل أسوان

واستمع السكرتير العام لشرح من طاقم الإسعاف المخصص لهذه السيارة والتى ستقوم بنقل أى حالات مرضية أو مشتبه بإصابتها بالفيروسات المعدية ومنها مرض كورونا حيث أنها مجهزة لمكافحة العدوى وتضم وحدة رعاية مركزة ويتم تعقيمها بالأبخرة وأجهزة التعقيم الذاتى، بجانب العديد من التجهيزات الوقائية ومنها زى طبى معقم كامل، بالإضافة إلى أن السيارة الجديدة ستتمركز بمطار أسوان الدولى ، كما أنها ستتحرك فور رصد أى حالات

اشتباه

من الموانئ النهرية أو البرية أو أى موقع أخر لنقل هذه الحالات من الحجر الصحى إلى مستشفيات الحميات المنوطة بالتعامل مع تلك الحالات .