غدا.. انطلاق مؤتمر "خطوة على طريق النجاح" بجامعة حلوان

ينظم مكتب الاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، غدا "الاثنين" المؤتمر العلمي الثاني عشر للاتحاد المصرى لطلاب كلية الصيدلة تحت عنوان : "خطوة على طريق النجاح".





ويعد هذا المؤتمر أكبر مؤتمر على مستوى مصر يعقد لطلاب صيدلة خلال أجازة نصف العام لمدة 4 أيام ويتضمن محاضرات علمية بهدف تنمية مهارات طالب كلية الصيدلة ما يؤهله لسوق العمل.





ويعد مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة بجامعة حلوان المعروف باسم EPSF-Helwan جزءا من الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF.





يذكر أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة هو أكبر كيان طلابي يضم طلاب الصيدلة في ٣٤ كلية صيدلة على مستوى مصر، ويعتبر الاتحاد المصري جزءا من الاتحاد الدولي لطلاب الصيدلة الذي يضم أكثر من ٨٠ دولة، ويضم الاتحاد أكثر من ٥٠٠٠ طالب، ويهدف لتطوير الطالب الصيدلي وتحسين صحة المجتمع.



