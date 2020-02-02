محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة 90.4%

اعتمد اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ قليل نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية 2019-2020.





وجاءت نسبة النجاح العامة 90.4% حيث أدي الامتحان ١١٤٠٨ طلاب وطالبات، يمثلون ٩٣ مدرسة رسمية ولغات وخاصة ومهنية ورياضية شاركوا في امتحانات الفصل الدراسي الاول.





وحذر الغضبان من مطالبة أولياء الأمور له بأرقام جلوس أبنائهم الترم الثاني في حال تغيبهم عن الدراسة مشددا علي أنه لا تراجع ابدا عن حرمانه من دخول الامتحان.





وقال محافظ بورسعيد أن علي كل ولي أمر يمنع ابنه من الذهاب للمدرسة أن يمتحنه هو آخر العام بعيدا عن مدارس بورسعيد.





وأكد محافظ بورسعيد أنه يريد أن يذهب الطلاب الي المدارس وهو الأهم دون النظر إلي الشرح من عدمه فالاهم هو الحضور الدراسي.



