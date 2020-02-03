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سيارات

جي ام سي تعلن عودة همر كبيك أب كهربائية بقوة 1,000 حصان.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

 أعلنت جي ام سي رسميًا عودة همر إلى الأسواق كسيارة من ضمن أسطول جي ام سي وليست كشركة مستقلة.

جاء الإعلان الرسمي من الشركة الأمريكية عبر فيديو تشويقي قامت بنشره وكشفت فيه عن بعض المعلومات الأولية لبيك أب همر التي ستأتي بمحركات كهربائية فقط وبقوة تبلغ 1,000 حصان وعزم دوران كبير يصل إلى 11,500 رطل-قدم وأخيرًا زمن انطلاق من 0-100 كم/س في 3.1 ثانية فقط! لا تنتهي الأخبار هنا فقد أعلنت جي ام سي أن الكشف الرسمي عن جي ام سي همر EV -وهو اسم السيارة الرسمي- سيكون في العشرين من شهر مايو المقبل.

ونشاهد في الفيديو التشويقي المنشور الشبك الأمامي لـ همر EV مع مصابيح LED حديثة وعلامة جي ام سي في الأسفل مع تصميم كلي جريء للمقدمة يعكس طبيعة السيارة وكونها بيك أب.

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