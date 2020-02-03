الدولار بـ 15.75 جنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 3-2-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.75 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.73 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 3-2-2020 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.75، وبيع : 15.85
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 17.47 وبيع : 17.58
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.80 وبيع : 20.92
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.34 وبيع : 16.46
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.52 وبيع : 14.62
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.19 وبيع : 4.22
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 51.82 بيع : 52.19
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.28 ، وبيع : 4.31
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.27 وبيع : 2.28
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سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.75 ، وبيع : 15.85
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.18 ، وبيع : 4.22
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 3-2-2020 شراء : 15.75 ، وبيع: 15.85
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.18 ، وبيع : 4.22