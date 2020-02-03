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محافظات

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفراء وملحقي دفاع الدول المشاركة بالقوة متعددة الجنسيات بشرم الشيخ

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:13 ص
صدى البلد
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أ ش أ
استقبل خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عددًا من سفراء ونواب سفراء وملحقى الدفاع والمستشارين السياسيين للدول المشاركة في القوة متعددة الجنسيات بمصر لمدينة شرم الشيخ على هامش زيارتهم لمدينة السلام.

وأقام المحافظ مأدبة عشاء للضيوف بأحد المنتجعات السياحية تكريمًا لهم، وكان على رأس المائدة الجنرال إيفان ويليامز قائد القوة متعددة الجنسيات وعدد من ممثلى وزارة الدفاع ولفيف من ممثلي الأجهزة الأمنية بالمحافظة.

ورحب المحافظ بالضيوف، متمنيًا لهم إقامة سعيدة وزيارة موفقة فى بلدهم الثانى مصر وأن يستمتعوا بالمقومات السياحية لمدينة شرم الشيخ، كما قام بإهداء الضيوف عددًا من الهدايا التذكارية وتبادل الدروع مع قائد القوة متعددة الجنسيات الذي قدّم الشكر نيابة عن كافة الضيوف للمحافظ على حسن الاستقبال ودفء اللقاء، وأكد رغبة الجميع في تكرار الزيارة.

كان الضيوف قد قاموا بزيارة كاتدرائية السمائيين بحى النور ومسجد الصحابة بمنطقة السوق القديم بشرم الشيخ، وأثنوا على الأمن والأمان بالمدينة.
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