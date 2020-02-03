في يومه قبل الأخير.. زحام شديد أمام بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشهد بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب زحاما شديدا من الزوار في فترة الظهيرة، وحرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم في اليوم قبل الأخير من انتهاء المعرض.





وتوقفت اتوبيسات المدارس التي اصطحبت الطلاب اليوم الاثنين لزيارة المعرض وشراء الكتب المختلفة.

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.





وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.