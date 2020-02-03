لأول مرة .. فرع للأحوال المدنية داخل أشهر مولات القاهرة .. صور

ومن المقرر ان يتم الاعلان عن افتتاح المقر الجديد خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمن خطة وزارة الداخلية بتطوير المنشآت الشرطية واستحداث اخرى جديدة لخدمة المواطنين.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت، عن تفعيل ماكينات الأحوال المدنية الذكية الجديدة التى استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد خلال دقيقة واحدة.



