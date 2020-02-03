لأول مرة .. فرع للأحوال المدنية داخل أشهر مولات القاهرة .. صور

اقامت وزارة الداخلية فرعا لقطاع الاحوال المدنية بـ مول سيتي ستارز، بمدينة القاهرة، لاستخراج الاوراق الثبوتية للمواطنين "بطاقات رقم قومى - شهادات ميلاد - شهادات وفاة - قسائم زواج و طلاق"، ويتواجد داخل الفرع اماكن مناسبة لانتظار المواطنين إنهاء خدماتهم.
ومن المقرر ان يتم الاعلان عن افتتاح المقر الجديد خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتخفيف العبء عن المواطنين، وضمن خطة وزارة الداخلية بتطوير المنشآت الشرطية واستحداث اخرى جديدة لخدمة المواطنين.
وكانت وزارة الداخلية اعلنت، عن تفعيل ماكينات الأحوال المدنية الذكية الجديدة التى استحدثتها الوزارة لاستخراج نسخ من شهادات الميلاد خلال دقيقة واحدة.
ورصدت كاميرا "صدى البلد" خطوات الحصول على شهادة الميلاد من الماكينة الجديدة، فتبدأ خطوات استخراج شهادة الميلاد أولا باختيار الخدمة المطلوبة من على شاشة الماكينة "شهادة ميلاد"، ثم إدخال الرقم القومى لطالب الخدمة، ثم إدخال المبلغ المطلوب "رسوم الخدمة"، وبعد ذلك الضغط على زر طباعة لتقوم الماكينة باخراج شهادة الميلاد.
ونشر قطاع الاحوال المدنية السجل المدنى الذكى فى أربعة اماكن بشكل مؤقت وهى داخل قطاع الاحوال المدنية بالعباسية وبمطارات شرم الشيخ والغردقة والبحر الاحمر .