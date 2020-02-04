عزبة الباشا.. قرى على أسماء الباشاوات في بني سويف.. تعرف عليها

تنتشر العديد من القري في محافظة بني سويف والتي تحمل عزبة الباشا أو قرية فلان أو علان باشا وبشكل ملحوظ في جميع مراكز المحافظة بل هناك قري وعزب تتبع بني سويف العاصمة.





ومن تلك القري والعزب من الجنوب للشمال توجد عزبة محمد محمود باشا التابعة لقرية صفط النور مركز الفشن وعزبة محمد محمود باشا سميت بهذا الإسم نسبة إلي الباشا محمد محمود رئيس وزراء مصر ووزير داخليتها في نفس الوقت في الفترة من 1928 حتي 1938 وهو أسيوطي المولد وتوجد للورثة فيلا قائمة بالعزبة حتي الآن .





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كما توجد في الفشن عزبة "صالح باشا " وهي نسبة إلي " صالح باشا لملوم "وهو إقطاعي مصري من مغاغة، بمحافظة المنيا، وهو من أصل ليبي .





ولعب صالح باشا لملوم وعائلته التي هي واحدة من أعرق العائلات المصرية التي لعبت العديد من الأدوار السياسية والاقتصادية في هذه الفترة، حيث كان صالح باشا لملوم قائد الثورة ضد الإنجليز في الصعيد، كما أنه هو مؤسس حزب الأحرار الدستورين وشارك في كتابة أول دستور مصري عام 1923، ولم ينحصر دوره الاجتماعي في مصر فقط، بل أنه كان متكفل بإرسال كسوة للكعبة في صورة هدية من العائلة المصرية، وتعود أصول عائلة لملوم إلى شبه الجزيرة العربية، حيث أنهم أتوا إلى مصر قبل حكم محمد علي باشا، وخاض أفراد العائلة العديد من الحروب والصراعات من أجل الدفاع عن مصر.





وقف معارضًا في مجلس الشيوخ المصري لمشروع قانون تحديد الملكية عام 1947، قائلًا: لما أنا أبقى أمير، وهو يبقى أمير، مين ها يسوق الحمير؟.





كما توجد في الفشن عزبة الدمرداش نسبة إلي عبد الرحيم مصطفى صالح الدمرداش باشا "1849 - 1929م" أزهري مصري ، واقتصادي مصري، منشئ مستشفى الدمرداش المنسوبة اليه،.وكان من المشتغلين بالحركة الوطنية المصرية وكان عضوا في مجلس شورى القوانين المصري والجمعية العمومية المصرية، كما كرمته الدولة في العقود الأخيرة بإطلاق اسمه علي إحدي محطات مترو الأنفاق .









وفي مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة توجد عزبة حليم باشا وسميت بهذا الإسم نسبة إلي سعيد حليم باشا "1863 – 1921" سياسي عثماني، ابن الأمير محمد عبد الحليم بن محمد علي باشا ، تولى منصب الصدارة العظمى "رئاسة الوزراء" من عام 1913 إلى عام 1916، ووقَّع معاهدة التحالف مع ألمانيا عام 1914، ومع ذلك عُرف بمعارضته لدخول تركيا الحرب، حاول الاستقالة عند اندلاع الحرب ولكنه احتفظ بمنصبه نزولًا عند إلحاح رجال حزب " تركيا الفتاة ". اغتيل في روما سنة 1921.





وفي مركز ببا جنوب المحافظة توجد عزبة نيروز باشا وتكتب وتنطق ناروز وهي نسبة إلي ناروز جد بطرس باشا غالى رئيس وزراء مصر الاسبق .





كما توجد في ببا عزبة عازر وهي نسبة الي الباشا اسكندر عازر نائب رئيس المحكمة المختلطة وحصل علي الباشاوية عام 1946 .





وفي مركز بني سويف توجد قرية "شريف باشا" وهي الأشهر قاطبة بين القري التي تحمل إسم الباشا في المحافظة وسميت بهذا الاسم نسبة إلي محمد شريف باشا والذي ولد عام 1823 وتوفي فى النمسا فى ابريل سنة 1887 , وهو سياسي مصري بارز ومن اصول شركسية، تولي منصب رئيس وزرا مصر 4 مرات.









كما توجد قرية "رياض باشا" التابعة لمركز بني سويف وسميت بهذا الإسم نسبة إلي مصطفى رياض باشا الذي شكّل وزارته من سبتمبر 1879 حتي سبتمبر 1881 ، وتولى منصب نظارة الداخلية ومؤقتًا منصب ناظر المالية، ثم عين رئيسًا لمجلس النظار للمرة الثانية في 1888حتي 1891 وخلال هذه النظارة تصدى لمحاولات اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر أن تتنازل مصر عن السودان، وأخيرًا تولى رئاسة النظارة للمرة الثالثة من عام 1893حتي 1894 ، وعُين فيها ناظرًا للمعارف العمومية، واضطر مصطفى رياض باشا للاستقالة عقب حادث الحدود عام 1894 الذي انتقد فيه عباس الثاني نظام الجيش المصري .



