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رياضة

شيكا والبلدوزر.. غيابات بالجملة في قائمة الزمالك قبل مواجهة حرس الحدود

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 03:35 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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عمرو الحلوانى
فجر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود المقرر إقامتها غدا "الأربعاء" فى إطار لقاءات الجولة الـ 16 من منافسات الدوري الممتاز.

وقرر باتريس كارتيرون استبعاد محمود شيكابالا من قائمة الفريق بجانب استبعاد التونسي الدولي فرجاني ساسي إضافة أيضا إلى استبعاد كريم بامبو وإمام عاشور من القائمة أيضا لأسباب فنية بجانب استبعاد محمد صبحى حارس المرمى من قائمة الفريق بالإضافة إلى استبعاد المهاجم الأساسي مصطفى محمد " البلدوزر " .

وجاءت قائمة الزمالك التى تخوض مباراة حرس الحدود غدا كالآتى : 

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش – حازم إمام - عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد عنتر - محمد أوناجم – مصطفى فتحي.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي - عمر السعيد.


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