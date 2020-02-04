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رياضة

أول تعليق من نجم النصر السعودي بعد تجديد تعاقده

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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عمر سلامة
وجه وليد عبدالله، حارس مرمى نادي النصر السعودي، رسالة إلى جماهير العالمي، بعد تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم لسنوات قادمة.

وجدد عبدالله البالغ من العمر "33 سنة"، عقده مع نادي النصر، لمدة 3 سنوات قادمة، مساء اليوم الثلاثاء، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، والتي كانت تسمح له بالتوقيع مع أي فريق آخر.

وقال عبدالله في مقطع فيديو عبر صفحته بـ"سناب شات": "الحمد لله رب العالمين، على تجديد عقدي، والبقاء داخل قلعة العالمي لسنوات جديدة قادمة".

وأعرب حارس المرمى المخضرم، عن أمنيته بأن تكون الثلاث سنوات القادمة، مليئة بالبطولات والإنجازات، التي تسعد الجماهير. 

وشكر وليد عبدالله، جماهير نادي النصر، على مساندته طوال الفترة الماضية، وأعدهم ببذل الجهد هو وزملائه.

جدير بالذكر أن وليد عبدالله، انتقل إلى النصر، في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف الشباب، حيث لعب مع الفريق الأول، 38 مباراة بمختلف البطولات، استقبل خلالها 47 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه 10 مرات.
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